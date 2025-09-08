Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Перми осужден за покупку лекарств по поддельным рецептам

Свердловский районный суд г. Перми вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в приобретении, хранении в целях использования и использовании заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права, сообщает прокуратура Свердловского района г. Перми.

Суд установил, что в мае фигурант, зная, что к отпуску определенных видов сильнодействующих препаратов предъявляются особые требования, купил в аптеке лекарство по поддельному рецептурному бланку, который заранее приобрел в интернете. Уголовное дело в отношении лиц, изготовивших и предоставивших пермяку поддельный документ, выделено в отдельное производство.

Факт покупки по поддельному рецепту вскрылся в результате проверки, организованной правоохранительными органами по заявлению работника аптечного пункта.

Суд приговорил виновного к 400 часам обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу.