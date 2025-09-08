Водитель автобуса объяснил высадку девочки ночью у леса плохой дорогой

Инцидент произошел 6 сентября 2025 года на маршруте № 292, следовавшем из Хабаровска в поселок Мухен. Рейс задержался на три часа, в результате чего подростка и других жителей поселка Сидима высадили на автозаправочной станции в лесной местности глубоко за полночь.