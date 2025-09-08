В деле о хищении у участников СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие

В уголовном деле об организации кражи денег у российских военных в аэропорту «Шереметьево» появились новые потерпевшие. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
«В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили по транзакциям банковских счетов фигурантов дела, либо сами потерпевшие, узнав об уголовном деле, решили заявить об обмане», — сообщил собеседник агентства.
Напомним, всего по уголовному делу о краже денег у военных российской армии в «Шереметьево» арестовано около 30 человек,, в том числе полицейские патрульно-постовой службы ГУ МВД России в аэропорту, а также предполагаемый глава ОПГ Алексей Кабочкин.
По данным следствия, преступное сообщество похищало денежные средства у участников спецоперации. Они действовали в аэропорту «Шереметьево». Среди прочего, банда обманывала военных, завышая тарифы на такси до 122 тысяч рублей за поездку. Сумма ущерба уже превысила 3 млн рублей.