Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теплоход столкнулся с мостом Белинского в центре Петербурга

Информации о пострадавших нет.

Источник: t.me/sztproc

В Петербурге произошло происшествие на воде: теплоход «Чародейка» столкнулся с конструкцией моста Белинского. Инцидент произошел 7 сентября во время регулярного рейса по городским водным артериям. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

— Специалисты проводят комплексную проверку соблюдения законодательства о безопасности водного транспорта и защиты прав пассажиров, — отмечается в сообщении.

Мост Белинского, расположенный в центральной части города, является важным транспортным переходом через Фонтанку. Подробности столкновения выясняются. Информации о пострадавших нет.