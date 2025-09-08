Теплоход столкнулся с мостом Белинского в центре Петербурга

В Петербурге произошло происшествие на воде: теплоход «Чародейка» столкнулся с конструкцией моста Белинского. Инцидент произошел 7 сентября во время регулярного рейса по городским водным артериям. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
— Специалисты проводят комплексную проверку соблюдения законодательства о безопасности водного транспорта и защиты прав пассажиров, — отмечается в сообщении.
Мост Белинского, расположенный в центральной части города, является важным транспортным переходом через Фонтанку. Подробности столкновения выясняются. Информации о пострадавших нет.