Теплоход столкнулся с мостом Белинского в центре Петербурга

В Петербурге произошло происшествие на воде: теплоход «Чародейка» столкнулся с конструкцией моста Белинского. Инцидент произошел 7 сентября во время регулярного рейса по городским водным артериям. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, все обстоятельства случившегося устанавливаются.