В Пермском крае девушка отдала 200 тыс. рублей лжеработникам Роскомнадзора

Девушка отдала 200 тысяч рублей лжеработникам Роскомнадзора в Пермском крае, сообщает краевое ГУ МВД.
Инцидент случился в городе Чусовом. Местная жительница 2002 года рождения получила звонок от неизвестной, которая убедила её в том, что срок действия сим-карты девушки заканчивается. Чтобы продлить работу мобильной связи, нужно было назвать код из сообщения, которое пришло на телефон девушки.
Новый вызов поступил от работницы, которая назвалась сотрудником службы безопасности Роскомнадзора. Звонившая рассказала, что кабинет девушки на Госуслугах взломан и на неё уже оформлена доверенность. Решить проблему должен был помочь ещё один лжесотрудник той же организации.
«Спустя некоторое время у заявительницы состоялся телефонный разговор уже с мужчиной. Он сообщил, что её денежные средства в опасности и их необходимо перевести кому-нибудь из знакомых, чтобы задекларировать», — рассказывает краевая полиция.
Девушка вновь поверила звонящим и перевела 200 тысяч рублей своей подруге. Подруга же перенаправила сумму на указанный мошенником номер. Тогда разговор закончился, а деньги исчезли. Когда 23-летняя чусовлянка поняла, что её обманули, она решила обратиться за помощью в полицию.
В отделе МВД «Чусовской» возбудили и расследуют уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».