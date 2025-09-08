В Пермском крае девушка отдала 200 тыс. рублей лжеработникам Роскомнадзора

Инцидент случился в городе Чусовом. Местная жительница 2002 года рождения получила звонок от неизвестной, которая убедила её в том, что срок действия сим-карты девушки заканчивается. Чтобы продлить работу мобильной связи, нужно было назвать код из сообщения, которое пришло на телефон девушки.