В Уфе предлагают зарплату до 450 тысяч рублей

По данным Центра занятости населения Уфы, на 7 сентября 2025 года в столице Башкирии зарегистрировано более 15 тысяч открытых вакансий. Крупнейшим работодателем стало предприятие ПАО «ОДК-УМПО», предлагающее 4544 рабочие места. На втором месте — строительная компания ООО «ЮгСтройСнаб» с 480 вакансиями, на третьем — ООО «СТРОЙДОМ» с 210 предложениями.
Среди высокооплачиваемых позиций выделяются:
— Главный клиентский менеджер в ПАО «Сбербанк России» (от 200 тыс. рублей);
— Руководитель у индивидуального предпринимателя (150−300 тыс. рублей);
— Производитель работ в ООО «Энергосеть» (140−160 тыс. рублей);
— Администратор баз данных в ООО НПК «Диаконт» (35−450 тыс. рублей).
Также востребованы специалисты по релейной защите, наладчики автоматизированных систем и менеджеры по продажам с доходом до 250 тыс. рублей.
