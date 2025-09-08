Ричмонд
В Уфе предлагают зарплату до 450 тысяч рублей

В Уфе определены лидеры по количеству вакансий и уровню зарплат.

Источник: Комсомольская правда

По данным Центра занятости населения Уфы, на 7 сентября 2025 года в столице Башкирии зарегистрировано более 15 тысяч открытых вакансий. Крупнейшим работодателем стало предприятие ПАО «ОДК-УМПО», предлагающее 4544 рабочие места. На втором месте — строительная компания ООО «ЮгСтройСнаб» с 480 вакансиями, на третьем — ООО «СТРОЙДОМ» с 210 предложениями.

Среди высокооплачиваемых позиций выделяются:

— Главный клиентский менеджер в ПАО «Сбербанк России» (от 200 тыс. рублей);

— Руководитель у индивидуального предпринимателя (150−300 тыс. рублей);

— Производитель работ в ООО «Энергосеть» (140−160 тыс. рублей);

— Администратор баз данных в ООО НПК «Диаконт» (35−450 тыс. рублей).

Также востребованы специалисты по релейной защите, наладчики автоматизированных систем и менеджеры по продажам с доходом до 250 тыс. рублей.

