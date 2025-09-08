Допрошены семь свидетелей по делу о теракте, в котором погиб генерал Кириллов

Теракт произошел утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве, где взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома, унесло жизни генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель преступления, Ахмаджон Курбонов, который, по его словам, был завербован украинскими спецслужбами и получил обещание в 100 тысяч долларов и выезд в Европу.