Допрошены семь свидетелей по делу о теракте, в котором погиб генерал Кириллов

СК признал 11 человек потерпевшими по делу о теракте, в котором погиб генерал Кириллов.
Семь свидетелей допрошены Следственным комитетом РФ в рамках расследования теракта, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом свидетельствуют материалы дела.
«Допрошено 7 свидетелей, проведено 2 осмотра предметов и документов», — говорится в документе, который находится в распоряжении РИА Новости. Кроме того, в июле 2025 года судебные эксперты СК провели 12 оценочных экспертиз для установления обстоятельств преступления. Следствие признало потерпевшими 11 человек, все они были допрошены.
Теракт произошел утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве, где взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома, унесло жизни генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель преступления, Ахмаджон Курбонов, который, по его словам, был завербован украинскими спецслужбами и получил обещание в 100 тысяч долларов и выезд в Европу.