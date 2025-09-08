Пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен ракетным ударом.
В Сумской области ликвидирован командир пограничной украинской заставы Андрей Гаджук. Он уничтожен в результате ракетного удара, сообщили в силовых структурах РФ.
Удар был нанесен в районе населенного пункта Иволжанское Сумской области. В результате был уничтожен пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Одни из убитых оказался начальник заставы лейтенант Андрей Гаджук, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что мобилизованных отправляют на фронт без обучения. Дмитрий Хвостик отметил, что будущих солдат отправляют на передовую раньше срока окончания обучения.