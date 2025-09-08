Ричмонд
Власти одного из регионов РФ приступили к сносу крупнейшего нелегального рынка

Власти Владивостока начали масштабную операцию по ликвидации крупнейшего нелегального рынка, много лет работавшего на Спортивной улице.

Власти Владивостока начали масштабную операцию по ликвидации крупнейшего нелегального рынка, много лет работавшего на Спортивной улице. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, торговая площадка, самовольно занимавшая почти четыре тысячи квадратных метров, была очищена с применением тяжелой техники.

Погрузчики начали крушить торговые павильоны и кафе, включая «Рыбный рынок» и ресторан «Добрыня и Аня». Одновременно с этим полиция провела проверку работников рынка.

В результате было задержано несколько иностранных граждан, которых доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Также в ходе рейда был изъят крупный объем контрафактной продукции — более 300 килограммов. Работникам рынка были составлены административные протоколы.

Примечательно, что рынок функционировал на этом месте в течение 14 лет, и лишь сейчас мэрия установила факт самозахвата территории.

Ранее сообщалось, что один из сбежавших из екатеринбургского СИЗО террористов пойман.

