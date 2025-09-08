Власти одного из регионов РФ приступили к сносу крупнейшего нелегального рынка

Власти Владивостока начали масштабную операцию по ликвидации крупнейшего нелегального рынка, много лет работавшего на Спортивной улице. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, торговая площадка, самовольно занимавшая почти четыре тысячи квадратных метров, была очищена с применением тяжелой техники.
Погрузчики начали крушить торговые павильоны и кафе, включая «Рыбный рынок» и ресторан «Добрыня и Аня». Одновременно с этим полиция провела проверку работников рынка.
В результате было задержано несколько иностранных граждан, которых доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Также в ходе рейда был изъят крупный объем контрафактной продукции — более 300 килограммов. Работникам рынка были составлены административные протоколы.
Примечательно, что рынок функционировал на этом месте в течение 14 лет, и лишь сейчас мэрия установила факт самозахвата территории.
