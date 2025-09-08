В Уфе столкнулись сразу 8 машин

Как сообщили в пресс-службе ГАИ города, вечером 7 сентября водитель, 1985 года рождения, за рулем иномарки «Мазда 6», следуя по автодороге Уфа — Оренбург со стороны автодороги Самара — Уфа — Челябинск в сторону столицы республики, допустил столкновение с попутным автомобилем «Хендай Солярис», который по инерции врезался во впереди движущуюся «Киа Серато», которая столкнулась с «Ладой Калиной». Далее «Лада Калина» врезалась в «Фольксваген Поло», который также по инерции допустил столкновение с «Рено Каптюр», а тот с «Ладой Приорой», которая врезалась в «Мерседес».