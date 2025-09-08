Ричмонд
Водитель получила срок за смертельное ДТП в Новосибирской области

Суд приговорил её к двум годам колонии-поселения.

Болотнинский районный суд признал виновной 55-летнюю женщину в ДТП со смертельным исходом, о чём сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

Происшествие случилось в январе 2025 года на трассе «Р-255 Сибирь». Женщина за рулём Toyota Corona Premio ехала из Новосибирска в сторону Кемерово. Во время обгона водитель не справилась с управлением: машина врезалась в дорожное ограждение, а затем столкнулась со встречной Toyota Allex. В результате аварии погибла пассажирка автомобиля виновницы ДТП.

Пострадавшая полностью признала свою вину. Суд приговорил её к двум годам колонии-поселения. Кроме того, ей запрещено два года управлять транспортными средствами.

Водитель будет должна выплатить родственникам погибшей компенсацию: более 120 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба и 2 миллиона рублей за моральный вред.