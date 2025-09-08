Водитель получила срок за смертельное ДТП в Новосибирской области

Происшествие случилось в январе 2025 года на трассе «Р-255 Сибирь». Женщина за рулём Toyota Corona Premio ехала из Новосибирска в сторону Кемерово. Во время обгона водитель не справилась с управлением: машина врезалась в дорожное ограждение, а затем столкнулась со встречной Toyota Allex. В результате аварии погибла пассажирка автомобиля виновницы ДТП.