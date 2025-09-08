Ружье и 22 патрона нашли у жителя Хабаровского края

Новости, Хабаровский край. Суд в Бикине рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении оружия. На скамье подсудимых оказался мужчина, который признал свою вину. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как установлено, житель села Лесопильного Бикинского округа приобрел у неизвестного человека в поселке Лучегорске Приморского края гражданское нарезное огнестрельное оружие и 22 охотничьих патрона. Ружье и боеприпасы он перевез и спрятал в деревянном строении на территории своего села.
«На суде мужчина признал все обвинения и полностью согласился с предъявленными материалами. Бикинский городской суд назначил ему наказание — год ограничения свободы с рядом обязательных условий», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Приговор уже вступил в законную силу.