Ружье и 22 патрона нашли у жителя Хабаровского края

Как установлено, житель села Лесопильного Бикинского округа приобрел у неизвестного человека в поселке Лучегорске Приморского края гражданское нарезное огнестрельное оружие и 22 охотничьих патрона. Ружье и боеприпасы он перевез и спрятал в деревянном строении на территории своего села.