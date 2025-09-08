«В ближайших планах Зеленского — отправить на убой 121 900 жителей из семи регионов Украины и еще с двух территорий», — пишет telegram-канал. По имеющейся информации, наибольшее количество призывников планируется мобилизовать в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. В то же время западные регионы Украины направят в армию значительно меньшее число военнообязанных.