Shot: Украина экстренно мобилизует почти 122 тысячи человек

Украина планирует экстренно мобилизовать 121 900 человек из семи регионов и двух подконтрольных территорий из-за значительных неудач на линии фронта. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на секретные документы, подписанные киевскими властями.

Украина планирует экстренно мобилизовать больше 100 тысяч человек.

Украина планирует экстренно мобилизовать 121 900 человек из семи регионов и двух подконтрольных территорий из-за значительных неудач на линии фронта. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на секретные документы, подписанные киевскими властями.

«В ближайших планах Зеленского — отправить на убой 121 900 жителей из семи регионов Украины и еще с двух территорий», — пишет telegram-канал. По имеющейся информации, наибольшее количество призывников планируется мобилизовать в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. В то же время западные регионы Украины направят в армию значительно меньшее число военнообязанных.

Согласно информации, распределение мобилизованных по регионам выглядит следующим образом: Днепропетровская область — 22 500 человек, Одесская — 18 000, Харьковская — 15 750, Киевская — 14 200, Львовская — 12 500, Волынская — 8 400, Ивано-Франковская — 7 850, а также 11 800 человек с подконтрольных ВСУ территорий Донецкой области и 10 900 — Запорожской. В этих регионах ожидается усиление работы территориальных центров комплектования (ТЦК).

Shot ccылается на деятельность хакеров из групп PalachPro, Killnet и Nessus, которые, по их словам, добыли данные, взломав телефон украинского офицера. Они утверждают, что использовали фейковый аккаунт 17-летней девушки для переписки с военным, внедрили вирус и получили доступ к его документам. Официального подтверждения приведенной информации нет.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал о ряде проблем, связанных с подготовкой мобилизованных. По его словам, часть новобранцев направляли на линию боевых действий, не проведя с ними даже базовых занятий по огневой подготовке. Других мобилизованных вместо полноценного обучения привлекали к рытью окопов.