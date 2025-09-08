ВС РФ уничтожили начальника заставы, ВСУ потеряли половину состава у Юнаковки: карта СВО 8 сентября

В Донецке из-за атаки ударного беспилотника ВСУ по парку «Гулливер» шесть гражданских, в том числе один ребенок, получили ранения средней степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канала «Два майора». Удар был нанесен утром в Куйбышевском районе города, где в это время находились местные жители и дети.