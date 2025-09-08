Берегись автомобиля и его водителя: количество ДТП с пострадавшими взлетело в полтора раза

Согласно расчётам на основе статистики КПСиСУ ГП РК, в 85% случаев в ДТП с пострадавшими были виноваты водители транспортных средств, в 2,7% случаев — пешеходы. В целом за январь-июль текущего года произошло более 6,9 тыс. ДТП с участием пешеходов. Были ранены 7 тыс. человек, почти половина из них пришлась на детей. 293 казахстанца при этом погибли. К сожалению, статистика подтверждает расхожую фразу «Пешеход прав, но мёртв». Из 293 погибших пешеходов 245 человек правильно переходили дорогу и не были виноваты в наезде. Только 48 пешеходов сами подвергли себя опасности и погибли в результате нарушения правил перехода проезжей части.