Берегись автомобиля и его водителя: количество ДТП с пострадавшими взлетело в полтора раза

В прошлом году количество таких ДТП выросло почти вдвое, а в январе-июле 2025-го — на 51%. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, за семь месяцев текущего года в стране было зарегистрировано 19,1 тыс. аварий с пострадавшими или погибшими. Разница в сравнении с январём-июлем 2024-го — почти на 6,5 тыс. ДТП.
Помесячная динамика показывает, что такой серьёзный рост количества ДТП с пострадавшими наблюдался в каждом месяце с января по май. В июне как прошлого, так и текущего года число аварий было практически одинаковым, а в июле и августе 2025-го оно даже немного уменьшилось.
Самое печальное — что такое увеличение количества аварий с пострадавшими принесло многим семьям горе и боль. Численность пострадавших в ДТП за первые семь месяцев текущего года выросла на 62,8%, до 26,1 тыс. человек. Погибли в дорожно-транспортных происшествиях 1,2 тыс. казахстанцев, в том числе 176 детей.
Рост количества аварий в январе-июле текущего года наблюдался во всех регионах, за исключением Абайской области (минус 2,5%). В большинстве областей число ДТП увеличилось довольно существенно. Самое заметное увеличение показателей было отмечено в Актюбинской (почти в 3 раза), Атырауской (в 2,5 раза) и Кызылординской (плюс 94,2%) областях.
Городом с наибольшим количеством аварий традиционно стал Алматы, на который пришлось каждое пятое ДТП. За семь месяцев текущего года в Южной столице зарегистрировали 4,3 тыс. ДТП, за год их количество выросло на 67,6%. На втором месте оказалась Алматинская область: 1,8 тыс. ДТП. В число антилидеров также вошли Астана, Актюбинская и Жамбылская области: по 1,1 тыс. ДТП в каждом из регионов. Наименьший показатель пришёлся на Улытаускую область, где за семь месяцев было зарегистрировано всего 187 ДТП.
На негативную тенденцию повлиял общий рост количества административных правонарушений на транспорте. Водители стали в принципе чаще пренебрегать правилами дорожного движения. Соответственно, значительно больше нарушений привели к авариям. Всего за январь-июль 2025-го было составлено 8,5 млн протоколов об административных правонарушениях на транспорте и в дорожном хозяйстве — на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самым распространённым правонарушением на транспорте стало превышение скорости. Благодаря работе цифровых систем за семь месяцев текущего года уведомления о штрафах за слишком быструю езду получили более 3,7 млн водителей — на 7,5% больше, чем годом ранее. На втором месте по «популярности» оказалось несоблюдение требований разметки или дорожных знаков: количество таких правонарушений увеличилось на 46,9%, до 2,1 млн случаев.
Ощутимо больше стало и нарушений ПДД, повлёкших создание аварийной обстановки: более 25,5 тыс. за январь-июль 2025-го. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 37,1%.
Какие именно виды нарушений ПДД повлияли на увеличение количества аварий? Практически по всем категориям нарушений правил дорожного движения, способствовавших ДТП, показатели в январе-июле текущего года выросли — разница состоит лишь в том, насколько.
Самыми частыми причинами аварий были нарушение правил маневрирования (21,5% от всех зарегистрированных ДТП) и непредоставление преимущества пешеходам или другим участникам движения (20%). Из-за игнорирования этих двух пунктов ПДД за семь месяцев 2025-го в стране произошло суммарно около 8 тыс. аварий с пострадавшими. Рост за год — более чем на 67%. На третьем месте среди самых распространённых причин ДТП оказалось превышение скорости, доля таких аварий составила 10,5%.
Согласно расчётам на основе статистики КПСиСУ ГП РК, в 85% случаев в ДТП с пострадавшими были виноваты водители транспортных средств, в 2,7% случаев — пешеходы. В целом за январь-июль текущего года произошло более 6,9 тыс. ДТП с участием пешеходов. Были ранены 7 тыс. человек, почти половина из них пришлась на детей. 293 казахстанца при этом погибли. К сожалению, статистика подтверждает расхожую фразу «Пешеход прав, но мёртв». Из 293 погибших пешеходов 245 человек правильно переходили дорогу и не были виноваты в наезде. Только 48 пешеходов сами подвергли себя опасности и погибли в результате нарушения правил перехода проезжей части.