Женщина на мотоцикле сбила человека насмерть в Хабаровском крае

В Комсомольском районе Хабаровского края женщина на мотоцикле попала в аварию. Она ехала по дороге, где стоял знак ограничения скорости. Покрытие на участке было неровным, и водитель не рассчитала скорость. Мотоцикл налетел на яму, после чего съехал на обочину. Там женщина сбила человека. Пострадавший погиб на месте.