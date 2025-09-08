Женщина на мотоцикле сбила человека насмерть в Хабаровском крае

Новости, Хабаровский край. Суд рассмотрел дело о смертельной аварии с мотоциклом. За рулем была женщина, которая не справилась с управлением и сбила пешехода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Комсомольском районе Хабаровского края женщина на мотоцикле попала в аварию. Она ехала по дороге, где стоял знак ограничения скорости. Покрытие на участке было неровным, и водитель не рассчитала скорость. Мотоцикл налетел на яму, после чего съехал на обочину. Там женщина сбила человека. Пострадавший погиб на месте.
«Суд признал действия мотоциклистки нарушением правил дорожного движения, повлекшим смерть по неосторожности. Учитывались смягчающие обстоятельства: подсудимая одна воспитывает ребенка, признала вину и раскаялась. Комсомольский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы, но условно», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.
Родственница погибшего подала иск о компенсации морального вреда. Суд частично его исполнил, учитывая материальное положение подсудимой и то, что она добровольно перечислила деньги семье потерпевшего. Приговор вступил в законную силу.