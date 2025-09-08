Ричмонд
В Уфимском районе пропал 36-летний грибник

В Уфимском районе продолжаются поиски грибника.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжаются поиски 36-летнего мужчины. О его пропаже сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС.

По информации ведомства, вечером в воскресенье, 7 сентября, в районе садоводческого товарищества «Пласт» мужчина потерялся во время сбора грибов. Его спутница обратилась за помощью после того, как потеряла его из виду.

— Поисково-спасательные работы продолжаются, — отметили в комитете.

Отмечается, что за 7 сентября в экстренные службы поступило еще три сообщения о пропаже людей в лесах: две женщины в Ишимбайском районе и пожилая женщина в Аскинском районе были оперативно найдены.

