Российская ПВО сбила семь беспилотников ВСУ в ночь на 8 сентября

Украинские дроны удалось уничтожить над четырьмя регионами России.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 8 сентября 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили на территорию России семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, атаки происходили с 23:05 7 сентября до 3:00 8 сентября по московскому времени. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили все семь дронов в четырех регионах страны. Три беспилотника были сбиты над Тульской областью, два — над Смоленской, по одному — над Брянской и Рязанской областями. Дополнительных сведений о происшествии Минобороны не предоставило.

Накануне, 7 сентября, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, российские ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника самолетного типа. Как уточнили в Минобороны, два дрона были перехвачены над Курской областью, а еще один — над Брянской.