Российская ПВО сбила семь беспилотников ВСУ в ночь на 8 сентября

По информации ведомства, атаки происходили с 23:05 7 сентября до 3:00 8 сентября по московскому времени. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили все семь дронов в четырех регионах страны. Три беспилотника были сбиты над Тульской областью, два — над Смоленской, по одному — над Брянской и Рязанской областями. Дополнительных сведений о происшествии Минобороны не предоставило.