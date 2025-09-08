Ричмонд
Подозреваемый в убийстве двух людей явился в полицию с повинной

Преступление произошло в ауле Верхняя Теберда Карачаево-Черкесии в августе.

Преступление произошло в ауле Верхняя Теберда Карачаево-Черкесии в августе. 39-летний житель города Усть-Джегута с приятелем приехали в деревню «уладить имущественный спор», сообщает Следком КЧР. Мужчины не смогли мирно договориться. В результате подозреваемый расстрелял своих оппонентов. Двое людей скончались на месте.

Злоумышленник скрылся. Правоохранители обнаружили на месте происшествия гильзы. Там же неподалеку были брошены и орудия убийства: охотничьи ружья и пистолет ПМ.

Личность преступника установили, его объявили в розыск. Однако через неделю он сам явился в отделение полиции и сознался в содеянном. По факту убийства и незаконного оборота оружия возбуждены уголовные дела. Злоумышленника заключили под стражу.

