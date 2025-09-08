11 человек признаны потерпевшими по делу об убийстве генерала Кириллова

Напомним, что 17 декабря 2024 года взрыв на Рязанском проспекте в Москве унёс жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и, предположительно, его помощника. ФСБ позже опубликовала запись допроса гражданина Узбекистана, которого обвинили в организации теракта по заданию украинских спецслужб. В декабре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о создании Саратовского высшего военного инженерного училища РХБЗ, которому присвоили имя генерала Кириллова.