Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 человек признаны потерпевшими по делу об убийстве генерала Кириллова

СК признал 11 человек потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом говорится в материалах дела.

Источник: Life.ru

«Как следует из пояснений следователя… признаны в качестве потерпевших и допрошены 11 граждан», — говорится в одном из документов.

Напомним, что 17 декабря 2024 года взрыв на Рязанском проспекте в Москве унёс жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и, предположительно, его помощника. ФСБ позже опубликовала запись допроса гражданина Узбекистана, которого обвинили в организации теракта по заданию украинских спецслужб. В декабре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о создании Саратовского высшего военного инженерного училища РХБЗ, которому присвоили имя генерала Кириллова.

Узнать больше по теме
Игорь Кириллов: биография генерал-лейтенанта ВС РФ и Героя Российской Федерации
Представители высшего офицерского состава — приоритетная цель противника во время боевых действий. В декабре 2024 года на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова совершили покушение, в результате которого он погиб. Собрали главные факты о биографии офицера ВС РФ.
Читать дальше