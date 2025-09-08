Экс-сотрудника вневедомственной охраны осудили за взятки в Хабаровском крае

Новости, Амурск. Бывший руководитель подразделения вневедомственной охраны в Комсомольске признан виновным в получении взяток от предпринимателей. Общая сумма выплат составила 155 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Амурский городской суд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Он занимал руководящую должность в межрайонном отделе вневедомственной охраны и, как установило следствие, неоднократно получал деньги за подписание документов.
«С июля по ноябрь 2022 года мужчина получил 65 тысяч рублей от директора торгового центра за изготовление и подписание акта обследования и категорирования объекта. В июне 2023 года он взял еще 50 тысяч рублей от представителя хостела в Амурске, а в октябре того же года — 40 тысяч рублей от руководителя другого торгового центра», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание: четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ему также запрещено занимать должности в государственных и правоохранительных органах на протяжении трех лет. Дополнительно назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.