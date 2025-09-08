В деле об убийстве генерала Кириллова появился новый обвиняемый

Теракт был совершен 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Кириллов и его помощник погибли в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в самокат. Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.