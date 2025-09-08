В деле об убийстве генерала Кириллова появился новый обвиняемый

Генерал Кириллов погиб зимой прошлого года в результате теракта.
В уголовном деле о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, появился новый фигурант. Обвинение предъявлено гражданину Украины Андрею Гедзику* (включен Росфинмониторингом в список террористов), следует из материалов дела.
«Гедзику предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе и совершении теракта», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Также он обвиняется в контрабанде взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств. Гедзик объявлен в розыск.
Теракт был совершен 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Кириллов и его помощник погибли в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в самокат. Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
*Андрей Гедзик включен Росфинмониторингом в список террористов.