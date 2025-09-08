Полиция застрелила скрывавшегося 4 года в глуши с тремя детьми отца

Том Филлипс, отец-беглец, скрывавшийся с детьми в течение нескольких лет, был убит полицией Новой Зеландии в перестрелке. Мужчина, который четыре года скрывался со своими детьми, был застрелен полицией после того, как полицейские попали под обстрел во время расследования кражи со взломом в Пиопио, сообщили власти.
Информация о местонахождении Тома Филлипса попала в заголовки газет по всему миру незадолго до Рождества 2021 года, когда он сбежал в дикую местность Вайкато со своими детьми Эмбер (ей сейчас 9 лет), Мавериком (10 лет), и Джейдой (12 лет) после спора с их матерью об опеке, напоминает The Guardian.
Полиция, предупрежденная о краже со взломом рано утром в понедельник, преследовала двух подозреваемых на квадроцикле, прежде чем попала под огонь одного из них из мощной винтовки, сообщили власти. Полиция открыла ответный огонь, убив стрелка, которым, как они полагают, был Филлипс (в ожидании официального опознания).
Власти в настоящее время пытаются найти детей Филлипса, двое из которых, как полагают, находятся в дикой местности при температуре, которая за ночь достигнет нуля.
Заместитель комиссара полиции Джилл Роджерс комментирует: «Это был глубоко травмирующий инцидент, произошедший этим утром, для тех, кто был вовлечен в него. Это было непросто в маленьком, сельском, изолированном месте».
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон сказал, что утренние события были «печальными и абсолютно трагичными».
«Это не то, чего никто не хотел, чтобы это произошло сегодня, и я думаю, что так оно и есть… Это общее мнение у всех в Новой Зеландии», — сказал премьер СМИ в понедельник днем.
В заявлении для телекомпании RNZ мать троих детей, известная как Кэт, сказала, что она испытала облегчение от того, что тяжелое испытание закончилось, но «опечалена тем, как развивались события».
«Мы всегда надеялись, что дети могут быть возвращены мирным и безопасным способом для всех, кто в этом замешан», — говорит женщина.
Джилл Роджерс рассказывает, что полиция была вызвана в коммерческий объект в 2:30 ночи после сообщения о краже со взломом в сельском магазине фермерских товаров в Пиопио. «В полицию поступила информация о двух людях на квадроциклах, одетых в фермерскую одежду и с налобными фонарями», — говорит Роджерс.
Квадроцикл был замечен проезжавшим по сельской дороге с товарами из магазина. По ее словам, сотрудники полиции установили шипы на перекрестке, который переехал квадроцикл. Квадроцикл остановился, и именно тогда полиция попала под обстрел, в результате чего один полицейский получил серьезные ранения, но смог выжить.
«Наш офицер был ранен в голову… Вскоре после того, как прибыл второй патрульный наряд и вступил в бой с преступником», — сказала заместитель комиссара, добавив, что преступнику была немедленно оказана первая медицинская помощь, но он скончался на месте происшествия. «Официальное опознание этого мужчины еще не состоялось, но мы полагаем, что это Том Филлипс».
Роджерс отмечает, что на месте происшествия был обнаружен один из его детей, а также несколько единиц огнестрельного оружия: «Ребенку, обнаруженному на месте происшествия, оказывается всесторонняя поддержка, и в настоящее время мы не будем давать никаких других комментариев относительно его местонахождения».
Полиция пока не установила местонахождение двух других детей, подчеркивает The Guardian.
«У нас есть дети, которые, как мы полагаем, находятся в буше без сопровождения, и наша первоочередная задача — найти их», — говорит Роджерс. Группы специалистов, включающие около 50 сотрудников и отряд по борьбе с вооруженными преступниками, были направлены на поиски детей, сообщил Роджерс в понедельник днем, отметив, что до рассвета оставалось около трех часов.
«Я полагаю, что сегодня вечером будет очень холодно», — сказал исполняющий обязанности заместителя комиссара. «Поэтому мы хотим, чтобы этот инцидент был разрешен как можно скорее».
Констебль полиции, получивший серьезные травмы, проходит первую из многих операций в больнице, отмечает The Guardian.
Жена беглеца Кэт выразила свою обеспокоенность за полицейского, который был ранен в результате инцидента, и за сообщество, которое пострадало. «Ваше сострадание поддержало нас», — сказала она.
По ее словам, семья будет сотрудничать с правительственными учреждениями, чтобы обеспечить безопасное возвращение и воссоединение детей. «Они пережили долгий и трудный путь, и мы просим о конфиденциальности, поскольку мы помогаем им адаптироваться и реинтегрироваться в стабильную и любящую среду».
Мэр Вайтомо Джон Робертсон сказал The Guardian, что это был худший возможный исход для сообщества.
«Честно говоря, я потрясен, и многие в сообществе будут опустошены тем, что произошло спустя три с половиной-четыре года», — сказал он.
Робертсон сказал, что сообщество глубоко обеспокоено благополучием детей, и он надеялся, что ситуация будет разрешена путем переговоров с Филлипсом.
Семья Филлипса и семья полицейского будут глубоко потрясены, сказал он.
«Это просто ужасная новость. Это действительно худший исход, которого мы могли ожидать».
Обширный регион Вайкато, где, как предполагалось, скрывался Филлипс, состоит из длинной береговой линии на западе, лесистой местности и сельскохозяйственных угодий в центре, сети известняковых пещер на севере и небольшого количества сельских городков и поселений по всей территории.
Филлипс происходил из фермерской семьи в Марокопе — крошечном прибрежном поселении с населением менее 100 человек, которое стало неразрывно связано с историей Филлипса. Отдаленность местности мешала полиции найти Филлипса.
Этот случай заинтересовал новозеландцев, которые изо всех сил пытались понять, как в стране с сплоченными сообществами Филлипс мог избежать разоблачения. Хотя не было никаких предположений о том, что его семья помогала Филлипсу, вопрос о том, как ему удалось спрятаться самому и его троим детям — и выжить — в суровой местности, озадачил нацию, что привело к предположениям, что другие члены общины, возможно, помогали ему.