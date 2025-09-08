Ричмонд
Массовое ДТП на трассе под Уфой: в столкновении восьми авто пострадал молодой человек

В массовой аварии под Уфой пострадал 29-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 7 сентября на 5-м километре автодороги Уфа — Оренбург произошло массовое ДТП с участием восьми транспортных средств. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Mazda 6 1985 года рождения из-за того, что не соблюл дистанцию, допустил столкновение с движущимся впереди Hyundai Solaris.

Это привело к цепной реакции: Hyundai столкнулся с Kia Cerato, которая последовательно задела Lada Kalina, Volkswagen Polo, Renault Captur, Lada Priora и Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Hyundai Solaris с травмами был госпитализирован.

По факту ДТП начато разбирательство.

