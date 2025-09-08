«Сообщают, что прилетело по Трипольской ТЭС. В Киевской области и в Киеве массовые отключения электроэнергии. Удар был массовым, местные жители насчитали около семи взрывов», — сказал он.
Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Сумской и Житомирской областях.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.