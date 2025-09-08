У террориста, сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга, может быть нож

Под Екатеринбургом продолжаются поиски сбежавшего из СИЗО-1 Ивана Корюкова*. 1 сентября он выбрался из камеры вместе с подельником — Александром Черепановым. Обоим арестантам по 24 года. Они были осуждены за попытку поджечь военкомат в 2023 году.