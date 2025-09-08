У террориста, сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга, может быть нож

Под Екатеринбургом продолжаются поиски сбежавшего из СИЗО-1 Ивана Корюкова*. 1 сентября он выбрался из камеры вместе с подельником — Александром Черепановым. Обоим арестантам по 24 года. Они были осуждены за попытку поджечь военкомат в 2023 году.
Утром 8 сентября ГУФСИН по Свердловской области сообщило о задержании Черепанова. В ведомстве отметили, что он не оказал сопротивления.
После этого изменилась ориентировка на розыск Ивана Корюкова*.
— Возможно одет в следующие вещи: белая кепка с надписью, черная куртка-плащевка до колена, на груди надпись бело-красного цвета вдоль молнии, толстовка светлого цвета, темно синие штаны, на кармане логотип в виде ромба, кроссовки черного цвета с логотипом Nike, — отметили в ГУФСИН по Свердловской области.
По факту побега Корюкова* и Черепанова* были возбуждены уголовные дела по статьям 293 УК «Халатность» и 313 УК «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Осужденные за приготовление к теракту сбежали в ночь на 1 сентября.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.