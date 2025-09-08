Появились новые доказательства зверств украинских военных: что обнаружили в телефонах пленных бойцов ВСУ

На мобильных устройствах бойцов ВСУ, сдавшихся в плен на южнодонецком направлении, обнаружены видеозаписи, содержащие сцены расстрела автомобилей с мирными жителями. С содержанием этих материалов ознакомилась корреспондент ТАСС, получившая доступ к телефонам пленных.