Появились новые доказательства зверств украинских военных: что обнаружили в телефонах пленных бойцов ВСУ

На мобильных устройствах бойцов ВСУ, сдавшихся в плен на южнодонецком направлении, обнаружены видеозаписи, содержащие сцены расстрела автомобилей с мирными жителями. С содержанием этих материалов ознакомилась корреспондент ТАСС, получившая доступ к телефонам пленных.
По информации журналиста, на видеозаписях украинские военнослужащие открывают огонь из автоматического оружия по автомобилям, помеченным белыми лентами. В салонах транспортных средств в момент обстрела находились гражданские лица. Данный факт дополнительно подтверждается кадрами, снятыми украинскими военными после преступления.
На всех опубликованных материалах отчетливо видно, что внутри автомобилей находились мирные жители различных возрастных групп. Также в кадре присутствуют личные вещи мирных жителей.
Ранее в ФСБ отметили, что военные украинской армии широко применяют на передовой запрещенные методы ведения боевых действий, в том числе дроны, начиненные запрещенным отравляющим веществом хлорпикрином.