В одном из отелей Петербурга мужчина убил 15-летнюю девочку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки, сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу.

Уточняется, что 7 сентября вечером в номере апарт-отеля на Витебском проспекте было обнаружено тело 15-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Следствие установило, что молодой человек пригласил знакомую в номер. На почве неприязненных отношений он нанес ей множественные удары ножом. После совершения преступления подозреваемый сам нанес себе повреждения и был доставлен в больницу.

На месте происшествия проведен осмотр. Следствие предпринимает все необходимые действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Центральный районный суд Новокузнецка отправил под стражу до 2 ноября обвиняемого в жестоком убийстве 19-летней девушки в местном гриль-кафе.