В одном из отелей Петербурга мужчина убил 15-летнюю девочку

Уточняется, что 7 сентября вечером в номере апарт-отеля на Витебском проспекте было обнаружено тело 15-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Следствие установило, что молодой человек пригласил знакомую в номер. На почве неприязненных отношений он нанес ей множественные удары ножом. После совершения преступления подозреваемый сам нанес себе повреждения и был доставлен в больницу.