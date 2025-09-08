Глава СК Бастрыкин взял на контроль транспортный коллапс в волгоградском поселке

Жизнь в поселке Военный городок-77 под Волгоградом превратилась в ежедневную борьбу за возможность добраться до дома. Жители, среди которых много военных пенсионеров и семей с детьми, оказались буквально отрезаны от города из-за ужасной работы общественного транспорта, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.
Единственный коммерческий автобус, который связывает поселок с Волгоградом, утром и днем можно ждать часами, а с наступлением вечера он и вовсе пропадает с маршрута. В итоге у людей остается два выхода: либо тратить последние деньги на такси, либо идти несколько километров пешком по неосвещенной и небезопасной дороге.
Хождение по кабинетам местных чиновников не дало никаких результатов. Отчаявшись, жители написали напрямую главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину через его онлайн-приемную «ВКонтакте», рассказав о своем положении.
Реакция последовала незамедлительно. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову немедленно организовать проверку и доложить о ее результатах. Теперь это дело находится на личном контроле в центральном аппарате ведомства.