Глава СК Бастрыкин взял на контроль транспортный коллапс в волгоградском поселке

Единственный коммерческий автобус, который связывает поселок с Волгоградом, утром и днем можно ждать часами, а с наступлением вечера он и вовсе пропадает с маршрута. В итоге у людей остается два выхода: либо тратить последние деньги на такси, либо идти несколько километров пешком по неосвещенной и небезопасной дороге.