Силовики нашли арсенал оружия при проверке мигрантов в Новосибирске

28 единиц оружия и 754 патрона изъяли у мигрантов в Новосибирске.
Сотрудниками ГУ МВД при силовой поддержке Росгвардии были проверены 750 объектов, где часто работают мигранты: рынки, строительные площадки, кафе и хостелы, о чём сообщил начальник регионального ГУ МВД Андрей Кульков в ходе оперативного совещания при губернаторе 8 сентября.
В результате проверки у иностранных граждан изъято 28 единиц оружия и 754 патрона. На них уже завели два уголовных дела.
Глава ГУ МВД региона Андрей Кульков сообщил, что за время операции составлено 259 административных протоколов. В отношении 39 иностранных граждан решается вопрос о выдворении из страны, ещё 92 мигрантам запрещён въезд в Россию.
Дополнительно силовики провели дактилоскопирование 243 иностранцев, 72 человека сдали образцы генетического профиля. За неделю через границу Новосибирской области прошло более 19 тысяч человек: 9 510 въехало и 10 205 выехало.