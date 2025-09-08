Силовики нашли арсенал оружия при проверке мигрантов в Новосибирске

Сотрудниками ГУ МВД при силовой поддержке Росгвардии были проверены 750 объектов, где часто работают мигранты: рынки, строительные площадки, кафе и хостелы, о чём сообщил начальник регионального ГУ МВД Андрей Кульков в ходе оперативного совещания при губернаторе 8 сентября.