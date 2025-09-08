Baza: Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа совершил суицид

Авторы канала со ссылкой на правоохранителей пишут, что Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября, а через полчаса камеры видеонаблюдения зафиксировали его на Глазковском мосту. Уточняется, что смерть судьи подтверждена и носит некриминальный характер, однако тело пока не найдено.