Baza: Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа совершил суицид

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, предположительно, покончил с собой. Последний раз 37-летнего Николая Курца видели на мосту через реку Ангару в Иркутске. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщает Baza.

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, предположительно, покончил с собой. Последний раз 37-летнего Николая Курца видели на мосту через реку Ангару в Иркутске. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщает Baza.

Авторы канала со ссылкой на правоохранителей пишут, что Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября, а через полчаса камеры видеонаблюдения зафиксировали его на Глазковском мосту. Уточняется, что смерть судьи подтверждена и носит некриминальный характер, однако тело пока не найдено.

Коллеги юриста отмечают, что возможной причиной такого шага могли стать личные обстоятельства, не связанные с профессиональной деятельностью.

Николай Курц был назначен на должность судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в ноябре 2023 года. До этого он несколько лет работал в Арбитражном суде Иркутской области, передает Telegram-канал.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее, 7 июля, стало известно о суициде экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта. Около тела экс-министра было также найдено огнестрельное оружие.

Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

