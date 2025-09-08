Baza: Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа совершил суицид

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, предположительно, покончил с собой. Последний раз 37-летнего Николая Курца видели на мосту через реку Ангару в Иркутске. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщает Baza.
Авторы канала со ссылкой на правоохранителей пишут, что Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября, а через полчаса камеры видеонаблюдения зафиксировали его на Глазковском мосту. Уточняется, что смерть судьи подтверждена и носит некриминальный характер, однако тело пока не найдено.
Коллеги юриста отмечают, что возможной причиной такого шага могли стать личные обстоятельства, не связанные с профессиональной деятельностью.
Николай Курц был назначен на должность судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в ноябре 2023 года. До этого он несколько лет работал в Арбитражном суде Иркутской области, передает Telegram-канал.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее, 7 июля, стало известно о суициде экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта. Около тела экс-министра было также найдено огнестрельное оружие.
