Когда начнут сажать за незаконные денежные переводы в Казахстане

Мошенники редко работают в одиночку — зачастую у них есть свои личные помощники, главная задача которых лишь получить средства и отправить их дальше «по цепочке», чтобы их было сложнее отследить.
Таких людей называют дропперами. Иногда они осознанно помогают аферистам, прекрасно зная, что участвуют в преступных схемах, а иногда, наоборот, понятия не имеют, что открытый на них банковский счет используется преступниками.
В этом заключалась проблема: доказать, что дроппер знал о преступлениях, бывает сложно, и многим из них раньше удавалось избежать ответственности. Однако теперь все изменится — для таких людей в Казахстане вводится уголовная ответственность.
Как напомнили в Министерстве внутренних дел РК, уже с 16 сентября текущего года начинает действовать статья 232−1 Уголовного кодекса Казахстана, согласно которой любой гражданин, передавший свою банковскую карту или счет постороннему человеку, будет привлечен к уголовной ответственности.
За это преступление предусмотрено суровое наказание:
- за незаконную передачу своего счета третьему лицу за вознаграждение — штраф в размере 160 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 629 120 тенге в 2025 году, или исправительные работы в том же размере, или арест на срок до 50 суток, с конфискацией имущества;
- за незаконную передачу своего счета за «значительное» вознаграждение — штраф до 3 000 МРП (11 796 000 тенге), или исправительные работы в том же размере, или общественные работы на срок до 1 000 часов, или ограничение/лишение свободы на срок до 2 лет, с конфискацией имущества;
- за незаконную передачу своего счета за «крупное» вознаграждение — штраф до 4 000 МРП (15 728 000 тенге), или исправительные работы в том же размере, или общественные работы на срок до 1 000 часов, или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет, с конфискацией имущества;
- за незаконные переводы в пользу третьих лиц (мошенников) за вознаграждение — штраф до 2 000 МРП (7 864 000 тенге), или исправительные работы в том же размере, или ограничение/лишение свободы на срок до 2 лет, с конфискацией имущества;
- за незаконные переводы в пользу третьих лиц (мошенников) за «значительное» вознаграждение — штраф до 3 000 МРП (11 796 000 тенге), или исправительные работы в том же размере, или общественные работы на срок до 800 часов, или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет, с конфискацией имущества;
- за незаконные переводы в пользу третьих лиц (мошенников) за «крупное» вознаграждение — штраф до 5 000 МРП (19 660 000 тенге), или исправительные работы в том же размере, или общественные работы на срок до 1 000 часов, или ограничение/лишение свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества;
- за приобретение доступа к чужим счетам с целью осуществления незаконных денежных переводов — лишение свободы от 3 до 7 лет и конфискация имущества.
Таким образом, дропперы больше не смогут притворяться жертвами мошенников — независимо от того, знали они о преступлениях или нет, они будут привлекаться к ответственности как преступники.
Казахстанцам важно помнить, что дропперы — не напарники настоящих мошенников, а лишь «расходный материал». Они нужны только для того, чтобы перевести деньги дальше и потом выступить в роли приманки для полиции, которая рано или поздно выйдет на след. Поэтому стоит сто раз подумать, прежде чем передавать кому-то свой банковский счет.