Когда начнут сажать за незаконные денежные переводы в Казахстане

Казахстанцам важно помнить, что дропперы — не напарники настоящих мошенников, а лишь «расходный материал». Они нужны только для того, чтобы перевести деньги дальше и потом выступить в роли приманки для полиции, которая рано или поздно выйдет на след. Поэтому стоит сто раз подумать, прежде чем передавать кому-то свой банковский счет.