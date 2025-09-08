Пожар произошел в 85 квартале Ангарска 8 сентября, есть пострадавшие

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкальском края река Чита вышла из берегов возле бывшего СНТ Шишкино-Остров. Сейчас уровень воды в реке составляет 227 сантиметров. Подтоплено пять дачных участков. Угрозы домам нет, местные жители отказались от эвакуации.