Пожар произошел в 85 квартале Ангарска 8 сентября, есть пострадавшие

В Ангарске днем 8 сентября 2025 года произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, пламя охватило 33 квадрата в квартире на первом этаже.
— На место происшествия выезжали 15 специалистов с применением пяти единиц техники ведомства. Звеньями газодымозащитной службы спасены пять жильцов. По предварительным данным пострадало два человека, — сказано в сообщении МЧС.
На данный момент неизвестно, что стало причиной пожара. Дознаватели работают на месте происшествия. Вся информация уточняется.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкальском края река Чита вышла из берегов возле бывшего СНТ Шишкино-Остров. Сейчас уровень воды в реке составляет 227 сантиметров. Подтоплено пять дачных участков. Угрозы домам нет, местные жители отказались от эвакуации.