Осквернивший могилы участников СВО житель Хабаровска получил 15 лет колонии

Житель Хабаровска осуждён на 15 лет за осквернение могил участников спецоперации. Прокуратура Хабаровского края сообщила о вынесении приговора мужчине, признанному виновным в осквернении могил участников специальной военной операции.
По данным следствия, в период с февраля 2022 года по август 2023 года он присоединился к террористической организации «Легион “Свобода России”» и активно участвовал в её деятельности, направленной против интересов Российской Федерации.
Представители украинских спецслужб передали ему листовки с антироссийской пропагандой, на которых была нанесена символика запрещённой террористической организации. Эти листовки он разместил на могилах участников специальной военной операции на кладбище в Хабаровске.
Суд признал его виновным по статьям об осквернении мест захоронения и участии в террористической деятельности. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее трое жителей Петербурга осквернили памятник блокадному трамваю, который находится на проспекте Стачек.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.