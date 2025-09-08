Ричмонд
Осквернивший могилы участников СВО житель Хабаровска получил 15 лет колонии

Осужденный разместил на могилах участников СВО на кладбище в Хабаровске листовки с антироссийской пропагандой.

Источник: Аргументы и факты

Житель Хабаровска осуждён на 15 лет за осквернение могил участников спецоперации. Прокуратура Хабаровского края сообщила о вынесении приговора мужчине, признанному виновным в осквернении могил участников специальной военной операции.

По данным следствия, в период с февраля 2022 года по август 2023 года он присоединился к террористической организации «Легион “Свобода России”» и активно участвовал в её деятельности, направленной против интересов Российской Федерации.

Представители украинских спецслужб передали ему листовки с антироссийской пропагандой, на которых была нанесена символика запрещённой террористической организации. Эти листовки он разместил на могилах участников специальной военной операции на кладбище в Хабаровске.

Суд признал его виновным по статьям об осквернении мест захоронения и участии в террористической деятельности. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее трое жителей Петербурга осквернили памятник блокадному трамваю, который находится на проспекте Стачек.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.