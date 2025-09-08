Госинспекция назвала опасные трассы Беларуси из-за ДТП с дикими животными

В инспекции отметили, что чаще всего под колеса авто на трассах попадают косули (65% от погибших животных) и лоси (27%). Кабаны и благородные олени в авариях погибают реже. Самые редкие ДТП случаются с зубрами, пятнистыми оленями, тарпановидными лошадьми, ланями, бобрами, выдрами, медведями, рысью — такие аварии единичны.