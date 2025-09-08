Госинспекция назвала опасные трассы Беларуси из-за ДТП с дикими животными

Стало известно, на каких трассах в Беларуси чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия с дикими животными. Данные опубликовали в Госинспекции охраны животного и растительного мира Беларуси.
В инспекции отметили, что чаще всего под колеса авто на трассах попадают косули (65% от погибших животных) и лоси (27%). Кабаны и благородные олени в авариях погибают реже. Самые редкие ДТП случаются с зубрами, пятнистыми оленями, тарпановидными лошадьми, ланями, бобрами, выдрами, медведями, рысью — такие аварии единичны.
В 2025-м в Беларуси сохраняется тенденция значительного роста количества ДТП с дикими животными. В январе-августе произошло 3349 таких аварий, в которых погибли более 3400 животных.
И также в Госинспекции назвали трассы, где чаще всего происходят подобные аварии. Это магистрали: М-2 «Минск — Национальный аэропорт “Минск”, М-6 “Минск — Гродно — граница Польши”, М-1 “Брест — Минск — граница России”, М-4 “Минск — Могилев, М-5 “Минск — Гомель”.