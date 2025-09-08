Ричмонд
Сбежавший из СИЗО Екатеринбурга может иметь при себе нож

Побег осужденный за приготовление к террористическому акту совершил 1 сентября.

Сбежавший 1 сентября из СИЗО Екатеринбурга Иван Корюков* может иметь при себе кухонный нож. Об этом в понедельник сообщили в региональном ГУ ФСИН.

«Корюков Иван Андреевич обвиняется в совершении преступления террористического характера.. При себе может иметь кухонный нож», — рассказали в ведомстве.

Из следственного изолятора № 1 в Екатеринбурге сбежали два арестанта Черепанов* и Корюков, осужденные за приготовление к террористическому акту. Черепанов был задержан. Сопротивления он не оказал. Поиски Корюкова продолжаются.

Ранее в ГУ ФСИН РФ по Свердловской области сообщили, что совершивший побег Корюков может скрываться на территории садоводческих товариществ.

* Внесен в список террористов и экстремистов.