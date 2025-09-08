Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в переводах по поддельным документам

По информации ведомства, обвиняемые, совместно с соучастником Романом Вишняком и другими лицами, с сентября 2021-го по февраль 2022 года при продаже онлайн-марафонов переводили на зарубежный счет более 251 млн рублей, предоставляя банку документы с недостоверными сведениями о целях и основаниях операций. Пресс-служба подчеркнула, что Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его участие в деле выделено в отдельное производство.