Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в переводах по поддельным документам

Блогерам Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявлены обвинения в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Как сообщили в прокуратуре Москвы, речь идет о переводах средств на счета лиц без российской регистрации и гражданства.
По информации ведомства, обвиняемые, совместно с соучастником Романом Вишняком и другими лицами, с сентября 2021-го по февраль 2022 года при продаже онлайн-марафонов переводили на зарубежный счет более 251 млн рублей, предоставляя банку документы с недостоверными сведениями о целях и основаниях операций. Пресс-служба подчеркнула, что Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его участие в деле выделено в отдельное производство.
Расследование уголовного дела завершено, и Чекалиным уже дали документы для ознакомления. При этом Валерии Чекалиной уже предъявлен иск на 180 тысяч рублей от покупателя ее премиального курса. ФСИН опровергла информацию о срабатывании у обвиняемых электронных браслетов.
В прокуратуре уточнили, что Чекалины и Вишняк обвиняются по части 3 статьи 193.1 УК РФ, пунктам «а» и «б», предусматривающим совершение валютных операций с подложными документами. Действия обвиняемых отягощаются крупными размерами операций и участием нескольких лиц, передает ТАСС.
Что грозит бывшему мужу блогера и чем «прославились» Чекалины — в материале «Вечерней Москвы».