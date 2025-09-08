Ричмонд
Четыре человека, включая двух детей, пострадали в массовом ДТП в Челябинске

Четыре человека, включая двух детей, пострадали в массовом ДТП на северо-западе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 14 по улице Университетская набережная.

По предварительным данным, 37-летний водитель Kia Sorento несвоевременно применил торможение и совершил столкновение с остановившимся для поворота Volkswagen Polo, этим автомобилем управлял мужчина 1987 года рождения. Затем Kia изменила направление и врезалась в Suzuki SX4, за рулем была 41-летняя женщина.

В результате телесные повреждения получили водитель и пассажиры Suzuki — женщина 1984 года рождения, 12-летняя девочка и 7-летний мальчик. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, младший ребенок — в детском автокресле.

Автомобили получили механические повреждения. Проводится необходимая работа по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.