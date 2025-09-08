Четыре человека, включая двух детей, пострадали в массовом ДТП в Челябинске

По предварительным данным, 37-летний водитель Kia Sorento несвоевременно применил торможение и совершил столкновение с остановившимся для поворота Volkswagen Polo, этим автомобилем управлял мужчина 1987 года рождения. Затем Kia изменила направление и врезалась в Suzuki SX4, за рулем была 41-летняя женщина.