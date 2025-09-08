Пропал рыбак на реке Амгунь в Хабаровском крае

Новости, Хабаровский край. Спасатели МЧС вместе с полицией ищут мужчину, который пропал во время рыбалки на реке Амгунь. Также в регионе за выходные спасатели дважды выезжали на поиски грибников. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Утром 8 сентября поисково-спасательный отряд из Комсомольска направился в район имени Полины Осипенко. Спасатели привезли с собой оборудование и плавсредство.
По информации полиции, 6 сентября во время рыбалки на реке Амгунь недалеко от села Херпучи предположительно утонул 32-летний мужчина. Ранее его искали сотрудники полиции и местные жители, теперь поиски продолжают и спасатели.
Кроме того, за минувшие выходные в Комсомольском районе спасатели дважды выезжали в лес. В районе садового товарищества «Галичный» пропал грибник. Вблизи озера Хорпы заблудились две женщины. Все они найдены.
В МЧС напомнили о правилах безопасности. Отправляясь в лес или на реку, нужно сообщать родственникам маршрут и время возвращения, брать с собой заряженный телефон, воду, еду, аптечку и яркую одежду. Владельцам маломерных судов рекомендуют проверять исправность техники, наличие спасательных жилетов и не выходить на воду в темное время суток.