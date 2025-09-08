Пропал рыбак на реке Амгунь в Хабаровском крае

В МЧС напомнили о правилах безопасности. Отправляясь в лес или на реку, нужно сообщать родственникам маршрут и время возвращения, брать с собой заряженный телефон, воду, еду, аптечку и яркую одежду. Владельцам маломерных судов рекомендуют проверять исправность техники, наличие спасательных жилетов и не выходить на воду в темное время суток.