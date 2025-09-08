Мать и сын обманули пенсионеров на миллионы в Петербурге

По данным следствия, юноша ранее был судим за наркотики и вместе с матерью забирал наличные у обманутых пенсионеров, переводя их на электронные кошельки организаторов афер. Они действовали слаженно, передавая деньги друг другу, чтобы замести следы. За каждый визит курьер получал 5 тысяч рублей и небольшой процент от суммы.