Мать и сын обманули пенсионеров на миллионы в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга полиция раскрыла незаконный семейный бизнес. Задержан 21-летний житель Павловска, выполнявший функции курьера, а также его 46-летняя мать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По данным следствия, юноша ранее был судим за наркотики и вместе с матерью забирал наличные у обманутых пенсионеров, переводя их на электронные кошельки организаторов афер. Они действовали слаженно, передавая деньги друг другу, чтобы замести следы. За каждый визит курьер получал 5 тысяч рублей и небольшой процент от суммы.
На счету пары как минимум шесть жертв из Петербурга и области, потерявших в общей сложности 2,8 миллиона рублей. Среди пострадавших — 86-летняя жительница Сестрорецка, пережившая блокаду Ленинграда.
Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Молодой человек находится под стражей, его мать — под подпиской о невыезде. Полиция продолжает проверять причастность семьи к другим подобным преступлениям.
