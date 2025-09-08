Пьяный пассажир на рейсе «Москва — Новосибирск» устроил дебош

Экипаж был вынужден пристегнуть нарушителя к креслу, чтобы обезопасить остальных пассажиров.
На борту самолёта, летевшего из Москвы в Новосибирск, один из пассажиров сильно выпил и начал вести себя агрессивно. Он громко ругался на бортпроводников и устраивал скандалы. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.
Ситуация вышла из-под контроля, и экипаж был вынужден пристегнуть нарушителя к креслу, чтобы обезопасить остальных пассажиров. Когда самолёт приземлился в аэропорту Толмачёво, мужчину встретили сотрудники транспортной полиции.
В полицейском участке дебошир наконец успокоился. На него составили протокол об административном нарушении. Теперь правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела за хулиганство.