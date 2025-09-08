Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге осудили завхоза детсада, где погибла девочка

Завхоз детсада в Екатеринбурге получила условный срок за гибель девочки.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшей заведующей хозяйством детского сада № 180, признанной виновной в халатности, повлекшей смерть ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Кировский районный суд установил, что женщина не осуществляла должный контроль за состоянием игрового оборудования на территории детского сада. В результате 25 января 2023 года девочка застряла головой в игровом комплексе, который не соответствовал требованиям безопасности из-за отсутствия бруса. Ребенок скончался в больнице.

— Женщина признана виновной в совершении преступления по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», — уточнили в прокуратуре.

Суд назначил виновной наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком, а также лишил ее права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях.

Ранее, в июне 2024 года, была осуждена воспитательница этого же детского сада.