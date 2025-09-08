В Екатеринбурге осудили завхоза детсада, где погибла девочка

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшей заведующей хозяйством детского сада № 180, признанной виновной в халатности, повлекшей смерть ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Кировский районный суд установил, что женщина не осуществляла должный контроль за состоянием игрового оборудования на территории детского сада. В результате 25 января 2023 года девочка застряла головой в игровом комплексе, который не соответствовал требованиям безопасности из-за отсутствия бруса. Ребенок скончался в больнице.
— Женщина признана виновной в совершении преступления по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», — уточнили в прокуратуре.
Суд назначил виновной наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком, а также лишил ее права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях.
Ранее, в июне 2024 года, была осуждена воспитательница этого же детского сада.