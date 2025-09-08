В Екатеринбурге осудили завхоза детсада, где погибла девочка

Кировский районный суд установил, что женщина не осуществляла должный контроль за состоянием игрового оборудования на территории детского сада. В результате 25 января 2023 года девочка застряла головой в игровом комплексе, который не соответствовал требованиям безопасности из-за отсутствия бруса. Ребенок скончался в больнице.