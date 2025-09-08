Украинец-террорист стал новым фигурантом дела об убийстве генерала Кириллова

«Установлена причастность к совершённому преступлению соучастника Гедзика*, которому предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств и объявлен его розыск», — говорится в документе.
Кроме Гедзика*, предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.4 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и другим фигурантам: Ахмаджону Курбонову*, Батухану Точиеву*, Рамазану Падиеву* и Роберту Сафаряну*. Следственные органы продолжают сбор доказательств и организацию розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств теракта.
Напомним, что 17 декабря 2024 года следственные органы официально подтвердили, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва в центре Москвы. По данным экстренных служб, мощность взрывчатки составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Позже Кириллову посмертно было присвоено звание Героя России, а награда была вручена его родственникам. На доме, где он проживал, установлена мемориальная табличка с указанием имени, дат рождения и смерти генерала.
* Лицо, признанное в России террористом-экстремистом.