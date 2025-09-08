Украинец-террорист стал новым фигурантом дела об убийстве генерала Кириллова

Напомним, что 17 декабря 2024 года следственные органы официально подтвердили, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва в центре Москвы. По данным экстренных служб, мощность взрывчатки составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Позже Кириллову посмертно было присвоено звание Героя России, а награда была вручена его родственникам. На доме, где он проживал, установлена мемориальная табличка с указанием имени, дат рождения и смерти генерала.