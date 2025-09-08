Глава Федерации тенниса России Тарпищев попал в базу «Миротворца»*

Ранее в базу «Миротворца» уже вносили известных российских деятелей, таких как артист Михаил Шуфутинский и актер Роман Попов — за визит в Крым и высказывания о событиях на Донбассе соответственно. Сайт, созданный в 2014 году, регулярно публикует личные данные лиц, которых его администраторы считают причастными к действиям, неугодным Украине. В России доступ к ресурсу заблокирован по решению суда.