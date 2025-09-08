Ричмонд
В Новосибирске раскрыта сеть нелегальных игорных заведений

В помещении нашли 20 компьютеров и деньги.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против пятерых жителей Новосибирска. Их подозревают в организации незаконных азартных игр вне специальной игорной зоны, о чём сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

С начала года группа организовала подпольное казино в Октябрьском районе города. Преступники использовали компьютеры и интернет для проведения азартных игр. На казино она зарабатывали около 700 тысяч рублей ежедневно.

5 сентября сотрудники полиции и следственного комитета провели обыск. Они нашли и изъяли около 20 компьютеров и деньги.

Группу задержали. В ближайшее время им предъявят обвинение в незаконной организации азартных игр.