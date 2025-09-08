Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге молодой человек убил подругу в апарт-отеле

В Петербурге молодой человек убил 15-летнюю подругу и пытался покончить с собой.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Молодой человек зарезал 15-летнюю подругу в апарт-отеле в Петербурге, а затем попытался покончить с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

«Вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружено тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями. В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары. Подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу», — сообщает пресс-служба.

По факту убийства 15-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Прокуратура Петербурга контролирует ход и результаты расследования по этому уголовному делу.