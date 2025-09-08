В телефонах солдат ВСУ нашли видео с расстрелами машин с мирными жителями

«На всех видеозаписях военнослужащие ВСУ открывают огонь из автоматов по машинам с белыми лентами, внутри которых находятся мирные жители. Это же подтверждают кадры, снятые украинскими военными сразу после расстрелов. Во всех случаях внутри автомобилей находились гражданские люди разных возрастов, а также их личные вещи», — пишет информагентство.