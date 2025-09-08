В телефонах солдат ВСУ нашли видео с расстрелами машин с мирными жителями

В телефонах попавших в плен украинских военных обнаружили видео с расстрелами автомобилей с мирными жителями, передает информационное агентство ТАСС.
«На всех видеозаписях военнослужащие ВСУ открывают огонь из автоматов по машинам с белыми лентами, внутри которых находятся мирные жители. Это же подтверждают кадры, снятые украинскими военными сразу после расстрелов. Во всех случаях внутри автомобилей находились гражданские люди разных возрастов, а также их личные вещи», — пишет информагентство.
Предполагается, что все видео были сделаны на южнодонецком направлении. Военнослужащие, в телефонах которых их нашли, сдались в плен именно на этом направлении в разное время, отмечает ТАСС.
Ранее не раз сообщалось о расстрелах украинскими военными мирных жителей. В частности, был случай с обстрелом автомобиля в Курской области, в котором находились монахи Горнальского монастыря.