На Среднем Урале резко выросло число погибших в ДТП: статистика

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ региона, за август 2025 года на Среднем Урале в дорожно-транспортных происшествиях погибли 52 человека, в том числе шесть несовершеннолетних. В ведомстве отмечают, что это на 53% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшее число погибших зарегистрировано в Екатеринбурге (9 человек), Тугулымском районе (6 человек) и Каменске-Уральском (4 человека).