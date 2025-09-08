Лерчек и ее мужа обвинили в переводе за границу четверти миллиарда рублей

По данным официального telegram-канала прокуратуры, обвинение касается совершений валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Речь идет о переводах как в иностранной валюте, так и в рублях. Операции сопровождались предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов с заведомо недостоверными сведениями. Документы содержали ложные данные об основаниях, целях и назначении переводов. Действия были совершены организованной группой, в особо крупном размере.