Лерчек и ее мужа обвинили в переводе за границу четверти миллиарда рублей

Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) и ее мужа Артема обвинили в незаконном переводе крупных сумм за границу. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Чекалины были уведомлены о завершении расследования.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДело блогера Лерчек и ее экс-супруга приняло новый оборот: за что их наказали и как.

По данным официального telegram-канала прокуратуры, обвинение касается совершений валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Речь идет о переводах как в иностранной валюте, так и в рублях. Операции сопровождались предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов с заведомо недостоверными сведениями. Документы содержали ложные данные об основаниях, целях и назначении переводов. Действия были совершены организованной группой, в особо крупном размере.

Незаконные переводы осуществлялись с сентября 2021 года по февраль 2022 года. В этот период Валерия и Артем Чекалины, а также их соучастники, занимались реализацией гражданам курсов фитнес-марафонов через интернет. Именно вырученные от продажи курсов средства были переведены на зарубежные счета. Общая сумма валютных операций превысила 251,6 миллиона рублей.

Прокуратура сообщила, что Чекалины были уведомлены о завершении расследования. В настоящее время супруги приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В рамках расследования один из соучастников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.