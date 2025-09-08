Ричмонд
Свердловчанина будут судить за убийство двух женщин

В Ревде суд рассмотрит дело об убийствах, совершенных 11 лет назад.

В Ревде будут судить мужчину 1961 года рождения, который обвиняется в убийствах двух женщин. Оба преступления были совершены еще в 2004 году, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в августе обвиняемый во время покупки спиртного познакомился с женщиной и пошел к ней продолжать банкет. Во время застолья возник конфликт, в результате которого гость сначала задушил хозяйку электропроводом, а потом еще и ударил ножом в живот.

В октябре произошла похожая история. Обвиняемый опять покупал алкоголь и познакомился с мужчиной без определенного места жительства. Они отправились распивать спиртное в подвал одного из многоквартирных домов. В какой-то момент бездомный уснул, но в подвал пришла его знакомая, начала будить и предъявлять претензии, что не понравилось «гостю». Он напал на женщину, начал душить, а затем убил, ударив ножом в живот. С места происшествия он скрылся.

Раскрыть преступления удалось благодаря свидетельским показаниям, а также результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Обвиняемый свою вину признал. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.