Свердловчанина будут судить за убийство двух женщин

В октябре произошла похожая история. Обвиняемый опять покупал алкоголь и познакомился с мужчиной без определенного места жительства. Они отправились распивать спиртное в подвал одного из многоквартирных домов. В какой-то момент бездомный уснул, но в подвал пришла его знакомая, начала будить и предъявлять претензии, что не понравилось «гостю». Он напал на женщину, начал душить, а затем убил, ударив ножом в живот. С места происшествия он скрылся.